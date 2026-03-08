مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم استهدف جرافة عسكرية جنوب لبنان

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل جنديين خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان نفذتها المقاومة اللبنانية، بعد استهداف جرافة عسكرية كانت تعمل في المنطقة الحدودية.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن أحد القتيلين ينتمي إلى سلاح الهندسة العسكرية، مشيراً إلى أن الجنديين لقيا مصرعهما إثر قصف استهدف جرافة عسكرية من طراز "دي 9" أثناء تنفيذها أعمالاً ميدانية في المنطقة.

وذكرت مصادر منفصلة أن أحد الجنديين القتيلين ينتمي إلى الطائفة الدرزية، التي يخدم معظم أفرادها في جيش الاحتلال، والتي قتل عددا كبيرا من أفرادها في اشتباكات مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن الهجوم، في ظل تصاعد التوترات الأمنية المستمرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
