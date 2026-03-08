فلسطين أون لاين

ثنائية مرموش تقود مانشستر سيتي لتجاوز نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

08 مارس 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
المصري عمر مرموش سجل هدفين

سجل الدولي المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي هدفين ‌ليقود فريق المدرب بيب جوارديولا لقلب النتيجة والفوز 3-1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، ليتقدم لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للموسم الثامن تواليا.

وبدأ نيوكاسل بقوة، وانطلق هارفي بارنز ليسيطر على تمريرة بينية ويسدد الكرة في الزاوية البعيدة بعد 18 دقيقة من اللعب ليمنح صاحب الأرض التقدم.

واستعرض سيتي، الفائز باللقب سبع مرات، قوته، وأدرك التعادل في الدقيقة 39 عبر سافينيو، عندما أطلق جيريمي دوكو تمريرة عرضية منخفضة مرت من الدفاع واصطدمت ‌بساق الجناح البرازيلي لتتحول إلى الشباك.

وسجل مرموش، الذي ‌رفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أمام نيوكاسل، هدفه الأول من ثنائيته في ‌الدقيقة 47 بعدما أفلت من الرقابة وحول تمريرة ماتيوس نونيز العرضية بتسديدة في سقف الشبكة.

وأكمل مهاجم مصر ثنائيته في الدقيقة 65 بعدما تعاون مجددا مع نونيز واستغل تمريرته العرضية ليطلق تصويبة قوية.

