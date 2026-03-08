خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة وسط قصف جوي ومدفعي

تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد بتقويض الهدوء الهش الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف مواقع متفرقة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، شمالي القطاع، في وقت شهدت فيه المناطق الشمالية الغربية قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة، في تصعيد متكرر ضمن سلسلة الانتهاكات التي تشهدها مناطق القطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

شهيدان بخان يونس وجباليا

وفي سياق هذه الاعتداءات، استشهد مواطنان مساء أمس السبت، أحدهما شاب جراء قصف استهدف منزلًا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد الآخر إثر قصف طال جباليا البلد شمالي غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتل جيش الاحتلال في خروقاته المتواصلة عبر القصف وإطلاق النار أكثر من 636 فلسطينيًا، وأصاب أكثر من 1704 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية ارتفعت إلى 72,123 شهيدًا و171,805 إصابات، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين