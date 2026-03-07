إصابات واعتداءات على مواطنين ومواشيهم في هجمات للمستوطنين

أصيب عدد من الفلسطينيين، يوم السبت، في اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت هجمات على مواطنين وممتلكاتهم في طوباس، إضافة إلى اقتحام تجمع بدوي شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع خمس إصابات نتيجة اعتداء مستوطنين بالضرب المبرح على مواطنين في منطقة الرأس الأحمر جنوب طوباس، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مواطنين آخرين في مناطق شرق بلدة عاطوف في الأغوار الشمالية، وحاولوا سرقة مواشيهم، في اعتداء جديد ضمن سلسلة الهجمات المتكررة التي تستهدف التجمعات السكانية في الشريط الشرقي لمحافظة طوباس.

وتشهد تلك المناطق تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، في وقت يشير فيه السكان المحليون إلى أن هذه الهجمات أسهمت خلال العامين الماضيين في تهجير سكان أكثر من أربعة تجمعات فلسطينية بالكامل، إضافة إلى مغادرة عشرات العائلات من تجمعات أخرى تحت ضغط الاعتداءات المتكررة.

وفي حادثة منفصلة، هاجم مستوطنون تجمع معازي جبع البدوي شمال شرق القدس، بحسب ما أفادت به محافظة القدس، حيث اعتدوا على ممتلكات المواطنين وقتلوا عدداً من رؤوس الماشية في المنطقة.

ويضم التجمع البدوي نحو 200 نسمة، بينهم قرابة 40 أسرة و70 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، يعيشون في ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية.

وتتعرض التجمعات البدوية المحيطة بالقدس لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، في إطار سياسات تضييق تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم، ولا سيما في التجمعات الواقعة في محيط المدينة، لصالح التوسع الاستيطاني والمشاريع الاستعمارية.

المصدر / فلسطين أون لاين