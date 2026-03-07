294 شهيداً و1023 جريحًا منذ توسع عدوان الاحتلال على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ توسع العدوان الإسرائيلي إلى 294 شهيدًا و1023 مصابًا.

ومنذ الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال عدوانًا على البلاد تزامنًا مع الحرب التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابعة لوزارة الصحة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر 2 مارس/ آذار، ارتفعت إلى 294 شهيدًا، و1023 جريحًا".

ويواصل جيش الاحتلال هجماته على مناطق متفرقة من لبنان، أسفرت منذ فجر السبت، عن استشهاد ما لا يقل عن 52 شخصًا بينهم أطفال، وفق بيانات متفرقة لوزارة الصحة ومعطيات وكالة الأنباء اللبنانية.

كما تسببت الهجمات المتصاعدة على لبنان بنزوح مئات الآلاف من الأشخاص، وتدمير مبانٍ سكنية ودينية وبنى تحتية.

واتسعت رقعة الحرب إقليميًّا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت "إسرائيل" والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي عدوانًا متواصلًا على إيران ما خلّف مئات الشهداء، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله" الاثنين، موقعًا عسكريًّا شمالي "إسرائيل"، ردًّا على اعتداءات "تل أبيب" المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وشنت "إسرائيل"، في اليوم ذاته، عدوانًا جديدًا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف عشرات القتلى، ثم بدأت الثلاثاء، توغلًا بريًّا محدودًا.

المصدر / فلسطين أون لاين