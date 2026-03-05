التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا وأذربيجان

فلسطين أون لاين

05 مارس 2026 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الخميس، عن توفر منح دراسية في رومانيا بمجالي البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2026-2027.

وشملت المنح المعلن عنها مختلف التخصصات باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

كما أعلنت الوزارة توفر 3 منح دراسية في جمهورية أذربيجان للعام 2026-2027 في مجال البكالوريوس في تخصص الطب البشري بجامعة Nakhchivan State University.

وحثت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح على زيارة الرابطين التاليين في موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل:

المنح في رومانيا: (اضغط هنا)

 تفاصيل المنح الدراسية في أذربيجان: (اضغط هنا)

