بعد أنباء عن اغتياله.. محمد رعد يرد على قرار الحكومة حظر نشاطات "حزب الله"

02 مارس 2026 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
النائب محمد رعد
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد بياناً للرد على  رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وذلك عقب إعلان الحكومة الحظر الفوري لنشاطات حزب الله واعتبارها خارجة عن القانون.

وقال رعد، في بيانه إنه "لا موجب لأن تتخذ الحكومة قرارات ضد اللبنانيين"، في إشارة إلى قرار حظر نشاطات الحزب. كما اتهم رئيس الوزراء باتهام اللبنانيين بخرق السلام، في حين أن "العدو تنكر له ورفض تنفيذه"، بحسب نص البيان.

وأضاف، أن الحكومة اللبنانية تواجه عجزًا أمام "العدوان المستمر"، مشيرًا إلى أن السيادة الوطنية تتعرض لانتهاكات متواصلة.

وأشار رعد إلى أن من حق الحكومة اتخاذ قرار الحرب والسلم، لكنه لفت إلى قصورها عن فرض هذا القرار على الطرف الآخر.

كما انتقد ما اعتبره "مسار الإذعان"، مؤكدًا أن رفض الاعتداءات ليس خرقاً للقانون بل موقفاً سيادياً.

وأضاف أن اللبنانيين كانوا ينتظرون قراراً بحظر العدوان، لا قراراً بحظر من يرفضه.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات إضافية استهدفت مبانٍ في قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان، بعد توجيه إنذارات للسكان في تلك المناطق.

في خضم التصعيد، تداولت تقارير إعلامية أنباء عن اغتيال النائب محمد رعد خلال الغارات، إلا أن صدور بيانه بدد تلك المزاعم.

المصدر / وكالات
#حزب الله #لبنان #طهران #الحكومة اللبنانية #العدوان على إيران

