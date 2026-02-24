مياه الأمطار تُغرِق خيام النَّازحين في غزَّة

أعلن الدفاع المدني في غزة، يوم الثلاثاء، تعرض خيام النازحين في قطاع غزة، للغرق بفعل الأمطار.

وقال الدفاع المدني، في بيان: "طواقمنا تتلقى نداءات استغاثة عدة حول غرق خيام للنازحين الليلة بفعل شدة الأمطار، وتنقذ عددًا من العائلات بعد غرق خيامها في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع".

ومن جهتها، أعلنت بلدية غزة تلقيها عشرات نداءات الاستغاثة عقب غرق مئات الخيام في مناطق عدة جراء المنخفض الجوي.

وأكدت البلدية أن الاحتلال يواصل حصاره الخانق على القطاع ويمنع دخول آليات ومعدات الإنقاذ.

وفي وقت سابق، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن الأحوال الجوية القاسية في قطاع غزة تُفاقم أزمة إنسانية متدهورة أصلاً، وقد تدفعها نحو مرحلة تهدد حياة مئات الآلاف، في ظل نقص حاد في المساعدات الأساسية، خصوصًا مواد الإيواء والأدوية.



وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، والتأخير المستمر في إدخال مواد الإعمار ومواد الإيواء، وعلى رأسها الكرفانات، ما فاقم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليون نازح بلا مأوى ملائم يحميهم من الأمطار والرياح والبرد القارس.

المصدر / فلسطين أون لاين