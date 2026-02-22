استشهاد مواطنة بنيران الاحتلال في غزة وسط تواصل الغارات والقصف المدفعي ونسف المنازل

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار الهش في غزة، مع هجمات جوية وبرية وبحرية على رفح وشرقي غزة ومخيم البريج وخانيونس، مستهدفًا المباني ومراكز النازحين.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطنة بسمة عرام بنات البالغة من العمر (27 عامًا) جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال قرب ميدان بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال خلال ساعات الليل عمليات نسف للمباني السكنية شرقي القطاع، وسط استهداف مراكز تجمع النازحين، فيما تصاعدت العمليات في اليوم الخامس من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أطلقت آليات الجيش نيراناً كثيفة صوب المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق قوات البحرية نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة، وفق المصدر ذاته.

وفي مدينة غزة، شنت مقاتلات الاحتلال الحربية غارات على المناطق الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي متفرق على المنطقة نفسها، حسب الشهود.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه المعاناة الإنسانية، مع استمرار تشغيل محدود لمعبر رفح بالاتجاهين، وعدم التزام جيش الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية وشاحنات البضائع والوقود ونقل المرضى والجرحى إلى خارج المستشفيات المتضررة.

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن أي من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل قطاع غزة حتى الآن، مبيناً أن جيش الاحتلال يسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع، ويقوم بتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية، مما يقلص المساحات المتاحة للسكان خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 612 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,640، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزراة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,070 شهيدًا و 171,738 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023. وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

