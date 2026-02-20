شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر يوم الجمعة، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون طالت ممتلكات المواطنين وأوقعت إصابات، في الأغوار الشمالية ورام الله ونابلس والخليل.

في الأغوار الشمالية، اقتحم مئات المستوطنين، مناطق مختلفة في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا مناطق مفتوحة في الأغوار الشمالية.

والليلة الماضية هاجم عشرات المستوطنين، المواطنين في حمامات المالح وأصابوا أحد المواطنين برضوض، وحطموا مركبتين وأحرقوا خياما غير مأهولة بالسكان في المنطقة.

وشرق رام الله، هاجم مستوطنون، منازل المواطنين في بلدة المزرعة الشرقية شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المزرعة الشرقية، قبل أن يتصدى لهم شبان القرية، فيما ردوا بإطلاق النار باتجاه الشبان.

وأوضحت أن المستوطنين قاموا بطرق أبواب وشبابيك عدد من المنازل والتسبب بحالات هلع وإرباك للأهالي.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، تنكر مستوطنون بزي قوات الاحتلال الإسرائيلي وهاجموا الأهالي في خربة سدة الثعلة، حيث احتجزوا عددًا من المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، قبل أن يعتقلوا المواطن محمد حماد مخامرة، بحسب ما أفاد الناشط أسامة مخامرة.

وفي مناطق مغاير العبيد واصفي وواد الجوايا، حاول مستوطنون سرقة أغنام الأهالي بعد مهاجمة مساكنهم ومطاردة الرعاة، فيما أقدم آخرون في خربة التبان على كسر عدد من أشجار الزيتون المثمرة تعود للمواطن ناصر أبو عبيد، وأطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول المواطنين ومحيط منازلهم، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية.

وتتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بدء الحرب على غزة، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، بهدف فرض وقائع على الأرض.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1115 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين