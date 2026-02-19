دراسة: غزة فقدت 4% من سكانها في 16 شهراً من الإبادة وحصيلة الشهداء تتجاوز 75 ألفاً

أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء في مجلة لانسيت الطبية أن أكثر من 75 ألف شخص استشهدوا خلال الأشهر الستة عشر الأولى من حرب الإبادة الدائرة في قطاع غزة، أي بزيادة لا تقل عن 25 ألف شهيد عن الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك.

كما أكدت الدراسة دقة التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في غزة بشأن نسبة النساء والأطفال وكبار السن بين الشهداء.

نحو 42 ألف امرأة وطفل ومسن لقوا حتفهم حتى يناير 2025

وأظهرت الدراسة أن نحو 42 ألف امرأة وطفل ومسن لقوا حتفهم بين 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و5 يناير (كانون الثاني) 2025. وشكّلت هذه الوفيات 56 في المائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن حرب غزة.

وكتب مؤلفو الدراسة، وهم فريق يضمّ خبيراً اقتصادياً وعالم ديموغرافيا وعالم أوبئة ومتخصصين في المسح، في مجلة "لانسيت غلوبال هيلث": "تشير الأدلة مجتمعةً إلى أنه حتى 5 يناير 2025، قُتل ما بين 3 في المائة و4 في المائة من سكان قطاع غزة بشكل عنيف، كما سُجِّل عدد كبير من الوفيات غير العنيفة التي حدثت بشكل غير مباشر نتيجة النزاع".

وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى صرّح الشهر الماضي للصحافيين الإسرائيليين بأن الأرقام التي جمعتها السلطات الصحية في غزة دقيقة إلى حد كبير، ما يمثل تحولاً جذرياً بعد أشهر من التشكيك الرسمي في هذه البيانات.

ونُقل عن المسؤول قوله إن نحو 70 ألف فلسطيني قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023، باستثناء المفقودين.

وتؤكد السلطات الصحية في غزة الآن أن الحصيلة المباشرة للضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوزت 71 ألف شخص، من بينهم أكثر من 570 شهيدًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.





وقدّر باحثون نشروا دراسة في مجلة "لانسيت" العام الماضي أن عدد الشهداء في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، والذي أعلن عنه في بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كان أقل بنحو 40 في المائة من تقديراتهم.

وتشير الدراسة الجديدة أيضاً إلى أن عدد الشهداء الرسمي كان أقل بكثير من العدد الحقيقي. واستندت الدراسة إلى مسحٍ شمل ألفي عائلة في غزة، تم اختيارها بعناية لتمثيل سكان القطاع، حيث طُلب من أفرادها تقديم تفاصيل عن الوفيات بين أفراد أسرهم. أجرى المسح خبراء استطلاعات رأي فلسطينيون ذوو خبرة، معروفون بعملهم في فلسطين ومناطق أخرى من المنطقة.





وقال مايكل سباغات، أستاذ الاقتصاد في جامعة رويال هولواي بلندن، وأحد مؤلفي الدراسة التي خضعت لمراجعة الأقران، والذي عمل على حساب ضحايا النزاعات لأكثر من عشرين عاماً، أن البحث الجديد يشير إلى أن 8200 حالة وفاة في غزة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 تُعزى إلى آثار غير مباشرة، مثل سوء التغذية أو الأمراض غير المعالجة.

وتغطي الدراسة الفترة الأكثر ضراوةً وفتكاً من الهجوم الإسرائيلي، لكنها لا تغطي الفترة الأكثر حدةً من الأزمة الإنسانية في القطاع. وقد أعلن خبراء مدعومون من الأمم المتحدة عن مجاعة في غزة في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وأكد الباحثون أن الوصول إلى رقم نهائي وحاسم للضحايا سيستغرق وقتاً طويلاً وموارد كبيرة، مشيرين إلى أن جميع التقديرات الحالية، بما فيها نتائج دراستهم، تنطوي على هوامش خطأ كبيرة.

المصدر / وكالات