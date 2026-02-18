أردوغان: قضية غزة اختبارا للضمائر وعلى "مجلس السلام" تحقيق الاستقرار

فلسطين أون لاين

18 فبراير 2026 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسهم "مجلس السلام" في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف النار والسلام المنشود في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من إثيوبيا التي أجرى زيارة إليها الثلاثاء.

وقال أردوغان: "آمل أن يسهم مجلس السلام بغزة في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف إطلاق النار والسلام المنشود في القطاع".

وأضاف: "بالنسبة إليّ، تعد قضية غزة اختباراً للضمائر".

وشدد أردوغان على "ضرورة أن تنتهي معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "الهدف هو جعل وقف إطلاق النار دائما، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وتعزيز أرضية حل الدولتين. نريد أن يخدم مجلس السلام هذا الهدف".

ولفت إلى أن تركيا أعلنت بوضوح أنها ستقدم الدعم لكل مبادرة تصب في مصلحة الفلسطينيين في غزة.

وكشف عن تلقي تركيا دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر عقده في واشنطن غداً الخميس، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل تركيا في الاجتماع.

وسبق لموقع "أكسيوس" أن أفاد بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير/ شباط الجاري، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة الذي بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ونقل الموقع في 7 فبراير عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين أن الاجتماع المرتقب سيكون أول لقاء رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار غزة.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، واعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

