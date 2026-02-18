إعلام الأسرى يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أحمد عابد

متابعة/ فلسطين أون لاين

حمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفتى أحمد عابد من طولكرم في ظل التدهور الخطير لوضعه الصحي داخل سجون الاحتلال.

وأوضح إعلام الأسرى، في بيان صحافي، أن الأسير عابد خضع لعمليتين جراحيتين خلال شهر واحد وحالته الصحية تستوجب إبقاءه تحت إشراف طبي مباشرومتابعة لا تتوافر داخل السجون.

كما وأشار إلى أن الأسير يُعاني جرحًا حديثًا في منطقة البطن يصل إلى المثانة ويحتاج متابعة طبية غير متوفرة داخل السجون، محذرًا من احتمالات تدهور وضعه الصحي وحدوث مضاعفات خطيرة.

كما نقل إعلام الأسرى تحذير الطاقم القانوني للأسير عابد من خطورة استمرار احتجازه في ظل إهمال طبي متعمد يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياته وطالب بإطلاق سراحه.