فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سوق الصحابة يعلّق زينته على خجل… والناس تكتفي بالفرجة

مع دخول شهر رمضان... إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى تُفاقم التوتر وتقيّد حضور المصلين

أردوغان: قضية غزة اختبارا للضمائر وعلى "مجلس السلام" تحقيق الاستقرار

إعلام الأسرى يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أحمد عابد

استطلاع: 37% فقط من يهود أميركا يعرّفون أنفسهم كصهاينة

في أول يوم من رمضان.. شهيدان برصاص الاحتلال شرق خانيونس

شكوى ضد رئيسي "فيفا" و "يويفا" لتورطهما بجرائم حرب ضد الفلسطينيين

إثر صاروخٍ استهدف خيمة... أبٌ بلا ساقين وأمٌّ مشلولة ينتظران العلاج

"هناك من وفر غطاءً للإبادة".. المخرجة كوثر بن هنية ترفض تكريمًا في برلين

سوق الزاوية في رمضان… بين الهدوء الحاضر وذكريات الماضي

استطلاع: 37% فقط من يهود أميركا يعرّفون أنفسهم كصهاينة

18 فبراير 2026 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف استطلاع حديث أجراه اتحاد يهود أميركا الشمالية أن نسبة من يعرّفون أنفسهم كصهاينة لا تتجاوز 37%، مقابل تزايد فئات تصف نفسها بأنها لا-صهيونية أو معادية للصهيونية، في وقت يختار فيه نحو نصف المشاركين عدم الانخراط في هذا التصنيف.

وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري في آذار/مارس 2025، في سياق نقاشات متصاعدة داخل الأوساط اليهودية الأميركية بشأن معنى الصهيونية وحدود العلاقة مع "إسرائيل"، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة وتداعياتها الإنسانية.

ورغم أن نسبة من يعرّفون أنفسهم كصهاينة بدت منخفضة للبعض، فإن الاستطلاع أشار إلى أن 71% من المشاركين يشعرون بارتباط عاطفي بـ"إسرائيل"، وأن 88% يؤمنون بـ"حقها في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية"، وهي نسب تقع ضمن المعدلات التي أظهرتها استطلاعات سابقة.

وبيّنت النتائج أن فهم مصطلح "الصهيونية" يختلف بين المشاركين؛ إذ اتفق كثيرون على أنه يعني "حق الشعب اليهودي في دولة يهودية"، لكن عددًا من الذين عرّفوا أنفسهم كمعادين للصهيونية أو لا-صهاينة ربطوا المصطلح أيضًا بمواقف مثل دعم جميع سياسات "إسرائيل" أو تأييد سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أظهر الاستطلاع أن الفئة العمرية بين 18 و34 عامًا كانت الأكثر ميلًا لتعريف نفسها كمعادية للصهيونية أو لا-صهيونية، مشيرًا إلى وجود فجوة آخذة في الاتساع داخل يهود الولايات المتحدة بشأن تعريف الصهيونية وحدود العلاقة مع "إسرائيل"، لاسيما بعد ارتكاب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

#الصهيونية #الصهاينة #يهود أمريكا #استطلاع للرأي #أميركا الشمالية #يهود أميركا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة