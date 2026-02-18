"الداخلية" بغزة تُحدِّد مناطق انتشار أجهزتها وفق خطة رمضان

باركت وزارة الداخلية والأمن الوطني لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وأهلنا في قطاع غزة خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحددت وزارة الداخلية في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، مناطق تركّز انتشار أجهزتها الشرطية والأمنية وفق خطة شهر رمضان، داعية المواطنين إلى دعم جهودها.

وأوضحت أنها شرعت بالعمل وفق الخطة من أجل مساندة المواطنين وخدمتهم، وتسهيل الحياة اليومية وتهيئة الأجواء المناسبة للشهر الكريم.

وأشارت إلى أن خطة الانتشار ستركز على العمل في الأسواق وحول التجمعات التجارية ومخيمات النزوح والمساجد، بالإضافة لتنظيم الحالة المرورية على المفترقات والشوارع الرئيسية لمنع الازدحام خاصة في أوقات الذروة.

ودعت "الداخلية" المواطنين إلى "التراحم والتعاضد، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية ودعم جهود الأجهزة المختصة في بسط أجواء السكينة العامة".

المصدر / فلسطين أون لاين