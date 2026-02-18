فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة: توقف وصول المياه من خط "ميكروت" إلى مناطق واسعة من المدينة

مشاركون في برلين السينمائي يطالبون المهرجان بإدانة الإبادة في غزة

الدوري الإنجليزي يعتمد "وقفة الإفطار" للاعبين المسلمين في رمضان

"حماس": هدم الاحتلال منازل الضفة الغربية استهدافٌ ممنهج للوجود الفلسطيني

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الذهب يقفز فوق 4900 دولار وسط ترقب لـ "الفيدرالي" وانحسار التوترات

برشلونة يواجه عقبة مادية في حسم صفقة راشفورد

دوي يقود سان جيرمان لريمونتادا مثيرة أمام موناكو.. ودورتموند يتفوق على أتلانتا بثنائية

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

في أول يوم من رمضان.. شهيدان برصاص الاحتلال شرق خانيونس

بلدية غزة: توقف وصول المياه من خط "ميكروت" إلى مناطق واسعة من المدينة

18 فبراير 2026 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
...
طفل يبحث عن نقطة توزيع المياه في ظل استمرار كارثة التعطيش بعد عامين من الإبادة

قالت بلدية غزة، إن سبب أزمة نقص المياه الحالية في مناطق واسعة من المدينة ناجم عن توقف وصول المياه من خط مياه "ميكروت" كلياً.

وأشارت البلدية في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إلى أنها تعمل على تشغيل نحو 27 بئراً وتوفير حصص من الوقود لنحو 1320 بئر غاطس خاصة بالمواطنين ضمن إجراءات محددة للتخفيف من الأزمة والحد من حالة العطش.

وأوضحت أن المناطق التي تتأثر حالياً بنقص المياه هي: "الزيتون، الشجاعية، تل الهوى، شارع الشوا، شارع يافا، البلدة القديمة، الرمال الجنوبي، حي الدرج، دوار حيدر، دوار العباس، وأجزاء من منطقة الصبرة".

اقرأ أيضًا: بعد قطع خط “ميكروت” نقص المياه في مدينة غزة ينذر بكارثة صحية وبيئية وشيكة

وتواجه مدينة غزة واحدة من أخطر أزماتها الإنسانية، بعد انقطاع إمدادات المياه عن أكثر من 85% من مساحتها ، عقب قطع الاحتلال الإسرائيلي خط المياه الرئيس “ميكروت”، ما ينذر بتداعيات صحية وبيئية كارثية في ظل الاكتظاظ السكاني والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية.

اقرأ أيضًا: بلدية غزة تحذّر من كارثة عطش وشيكة

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا إن أزمة المياه تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ توقف ضخ المياه عبر خط “ميكروت” القادم من الداخل المحتل، موضحًا أن الخط يُعد المصدر الأساسي للمياه في المدينة بعد تدمير غالبية مصادرها خلال حرب الإبادة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّن مهنا أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأربعة خزانات رئيسية، و72 بئرًا، إضافة إلى خروج محطة التحلية شمال غرب غزة عن الخدمة، ما تسبب بعجز يتجاوز 90% في مصادر المياه المتاحة للسكان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #الحرب على غزة #أزمة المياه #خط ميكروت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة