بلدية غزة: توقف وصول المياه من خط "ميكروت" إلى مناطق واسعة من المدينة

قالت بلدية غزة، إن سبب أزمة نقص المياه الحالية في مناطق واسعة من المدينة ناجم عن توقف وصول المياه من خط مياه "ميكروت" كلياً.

وأشارت البلدية في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إلى أنها تعمل على تشغيل نحو 27 بئراً وتوفير حصص من الوقود لنحو 1320 بئر غاطس خاصة بالمواطنين ضمن إجراءات محددة للتخفيف من الأزمة والحد من حالة العطش.

وأوضحت أن المناطق التي تتأثر حالياً بنقص المياه هي: "الزيتون، الشجاعية، تل الهوى، شارع الشوا، شارع يافا، البلدة القديمة، الرمال الجنوبي، حي الدرج، دوار حيدر، دوار العباس، وأجزاء من منطقة الصبرة".

وتواجه مدينة غزة واحدة من أخطر أزماتها الإنسانية، بعد انقطاع إمدادات المياه عن أكثر من 85% من مساحتها ، عقب قطع الاحتلال الإسرائيلي خط المياه الرئيس “ميكروت”، ما ينذر بتداعيات صحية وبيئية كارثية في ظل الاكتظاظ السكاني والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا إن أزمة المياه تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ توقف ضخ المياه عبر خط “ميكروت” القادم من الداخل المحتل، موضحًا أن الخط يُعد المصدر الأساسي للمياه في المدينة بعد تدمير غالبية مصادرها خلال حرب الإبادة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّن مهنا أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأربعة خزانات رئيسية، و72 بئرًا، إضافة إلى خروج محطة التحلية شمال غرب غزة عن الخدمة، ما تسبب بعجز يتجاوز 90% في مصادر المياه المتاحة للسكان.





