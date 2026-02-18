"حماس": هدم الاحتلال منازل الضفة الغربية استهدافٌ ممنهج للوجود الفلسطيني

فلسطين أون لاين

"داعيةً إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف المناطق"

18 فبراير 2026 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده لجرائم هدم المنازل في الضفة الغربية، في استهدافٍ ممنهج للوجود الفلسطيني؛ وكان آخر هذه الجرائم إقدامه اليوم على هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل.

وأوضحت "حماس" في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أن هذه السياسات العدوانية لن تزيد شعبنا إلا تمسكًا بأرضه ووطنه، ولن تفلح في اقتلاعه أو دفعه إلى الرحيل، رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره.

وأشارت إلى أن عملية الهدم الجديدة تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، وضمن جرائمه المتصاعدة التي استهدفت منذ بداية العام الجاري نحو (55) منزلًا فلسطينيًا، بالتزامن مع خطط التهجير والضم التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتعمل على تقويضه.

وأكدت "حماس" أن هذه المخططات الاحتلالية ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته، داعيةً إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتصدي لجرائم الاحتلال والمستوطنين.

