الذهب يقفز فوق 4900 دولار وسط ترقب لـ "الفيدرالي" وانحسار التوترات

ارتفع الذهب وسط انخفاض للسيولة بالسوق، الأربعاء، متعافيا من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يناير/كانون الثاني سعيا لمؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4931.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.9 بالمئة إلى 4950.20 دولار.

وقال أجاي كيديا مدير شركة كيديا كوموديتيز ومقرها مومباي "تحظى أسعار الذهب بدعم فوق 4850 دولارا اليوم... وهذا ارتداد فني"، وذلك بعد انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن المستثمرين يترقبون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يناير/كانون الثاني.

أسعار الفائدة

وسيحلل المستثمرون أيضا تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر/كانون الأول، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول الاتجاه الذي قد تسلكه أسعار الفائدة هذا العام.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأميركية أن الأسواق تتوقع حاليا خفض الفائدة الأميركية في يونيو حزيران.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وقال أوستان جولزبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو أمس الثلاثاء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوافق على "عدة تخفيضات أخرى" في أسعار الفائدة هذا العام إذا استأنف التضخم انخفاضه إلى هدف اثنين بالمئة.

ومن الناحية الجيوسياسية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" للمحادثات النووية في جنيف أمس الثلاثاء لكن ذلك لا يعني أن التوصل لاتفاق بات وشيكا.

وفي جنيف أيضا، يجري مفاوضون من أوكرانيا وروسيا محادثات سلام بوساطة أميركية وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كييف للتحرك سريعا للتوصل إلى اتفاق.

وقال مات سيمبسون المحلل في ستون إكس "أتوقع أن تظل الارتفاعات محدودة وأن يدعم المضاربون على الارتفاع عمليات البيع، مما سيبقي الذهب في نطاق يتراوح بين 4700 و5100 دولار في المدى القريب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 75.58 دولار للأوقية بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2047.75 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1722.22 دولار.

المصدر / وكالات