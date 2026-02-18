دوي يقود سان جيرمان لريمونتادا مثيرة أمام موناكو.. ودورتموند يتفوق على أتلانتا بثنائية

تعافى ⁠باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا من ⁠بداية كارثية وتأخره بهدفين ليفوز (3-2) على عشرة لاعبين ⁠من مضيفه موناكو في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء,

وشارك ديزيري ‌دوي من مقاعد البدلاء ليقود باريس سان جيرمان إلى انتفاضة رائعة، بعد أن استقبل هدفا في الدقيقة الأولى وتأخر بنتيجة (0-2) بعد 18 دقيقة ⁠إذ سجل فولارين بالوغون ⁠هدفين لصاحب الأرض.

وحل دوي (20 عاما) محل عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية الذي ⁠خرج مصابا بعد 27 دقيقة، وأثبت أنه ⁠حاسم للفريق الزائر ⁠بعدما سجل هدفين رائعين وقدم تمريرة حاسمة لأشرف حكيمي.

ولدى باريس سان جيرمان الأفضلية قبل ‌مباراة الإياب في باريس منتصف الأسبوع المقبل، إذ يتطلع للتأهل إلى ‌دور ‌الستة عشر الذي سيقام في مارس/أذار المقبل.

دورتموند يحسمها بثنائية أمام أتلانتا





وفي مباراة أخرى، سجل المهاجم سيرو غيراسي هدفا وصنع آخر ⁠ليقود بروسيا دورتموند للفوز (2-0) على ضيفه أتلانتا ⁠الإيطالي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وتأخرت بداية المباراة ‌لمدة 15 دقيقة بسبب تعطل حافلة دورتموند في زحام مروري، لكن الفريق بدأ اللقاء بسرعة، إذ وضع غيراسي صاحب الأرض في المقدمة بعد ⁠ثلاث دقائق من الانطلاقة ⁠بضربة رأس قوية عند القائم البعيد.

وضاعف الفريق الألماني تقدمه في الدقيقة 42 ⁠عن طريق ماكس باير بعد تمريرة من ⁠غيراسي، ليحقق دورتموند ⁠فوزا مستحقا في مباراة لم يشكل فيها أتلانتا أي تهديد على مرمى منافسه.

وستقام ‌مباراة الإياب في بيرغامو، الأربعاء المقبل، وسيواجه الفائز إما ‌أرسنال ‌أو بايرن ميونيخ في دور 16.

المصدر / وكالات