الاحتلال يهدم عمارة سكنية في مدينة الخليل

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأربعاء، عمارة سكنية مأهولة في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وهدمت بالجرافات عمارة سكنية تعود لعائلة سلهب.

وذكر المواطن محمد سلهب، أن قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم الموجودة في عمارة سكنية تتكون من مبنيين متلاصقين الأول ثلاثة طوابق ويحتوي 6 شقق سكنية، والثاني طابقين يتكون من 4 شقق، تعود له ولأشقائه وتأوي أكثر من 40 فردا، قبل أن تشرع بهدمها بالجرافات.

وأكد أن عملية الهدم تنفذ رغم امتلاكهم كافة المستندات والاوراق القانونية من بينها "طابو" تثبت ملكيتهم للمنطقة، واعتراضهم لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم.

ونفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، حسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين