مديرية الشرطة بغزة تشرع بتطبيق "خطة شهر رمضان"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، الشروع بتطبيق خطة الانتشار الخاصة بشهر رمضان المبارك؛ لتنظيم سير الحياة اليومية وتهيئة الأجواء للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت إدارة العمليات والاتصالات في الشرطة، إن خطة الانتشار تشمل التركيز على المناطق الحيوية بمختلف مناطق القطاع، بما فيها الأسواق والشوارع والمفترقات الرئيسية والمساجد؛ تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً عنهم في ظل الظروف الصعبة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما تتضمن الخطة تكثيف جهود دائرة مباحث التموين في الأسواق والمولات والمحال التجارية؛ لمتابعة توفر السلع وصلاحيتها، ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال. بحسب البيان.

وأضاف أنه سيتم تسيير دوريات من مراكز الشرطة بالقرب من تلك النقاط بشكل يومي، وخاصة في أوقات الذروة من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب؛ لتسهيل الحركة وضمان انسيابيتها.

وأشارت إدارة العمليات، أن إدارة المرور والنجدة ستُكثف تواجد عناصرها على المفترقات الرئيسية والحيوية، كما سيتم تسيير دوريات قرب المفترقات الرئيسية والأسواق؛ لتيسير حركة المركبات ومنع الازدحام.

كما سيتم نشر قوات التدخل وحفظ النظام في عدد من المفترقات المركزية والأماكن الحيوية؛ لمساندة عمل إدارات الشرطة المختصة في تطبيق خطة رمضان.

ودعت المواطنين إلى التعاون التام مع تلك الجهود والإجراءات حرصاً على المصلحة العامة، منوهة إلى الاتصال على الرقم المجاني 100 في حال حدوث طارئ أو الاحتياج للمساعدة.