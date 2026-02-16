فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية

القدس.. الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى ويستدعي 12 شابًا للتحقيق

شهيد وإصابات ونسفٌ للمنازل.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزَّة

"عدالة": (إسرائيل) تصعّد الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

بُتِرت ساقاه وتَوقف قَلبَهُ مرتيْن.. "عُمر": أريد طَرفيْن صِناعييْن

ركن رمضان في الخيام التعليمية.. محاولة لحماية طفولة منكسرة بغزة

على أعتاب رمضان.. موظفو "جوال" المفصولون بغزة يطالبون بـ"العدالة"

تحقيق عبري: شيفرة "إيموجي" كانت إشارة انطلاق عملية 7 أكتوبر

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 8 أسرى من قطاع غزة

بلا هوادة.. كيف تلاحق منظمة "UKLFI" الأصوات المؤيدة لفلسطين؟

استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية

16 فبراير 2026 . الساعة 19:41 بتوقيت القدس
...
استشهد الشاب محمد كمال شريم
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الشاب محمد كمال شريم (18 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة.

وأفاد شهود عيان، أن الشاب كان يتواجد في طريق ترابي يؤدي إلى جدار الفصل في الجهة الغربية الشمالية للمدينة قبل أن يتم استهدافه برصاصة أطلقها قناص ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في الظهر حيث اخترقت الرصاصة جسده.

وأفيد بأن الشاب أصيب في الصدر، ونقل إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية وهناك أعلن الطاقم الطبي استشهاده.

 

#جيش الاحتلال #الاحتلال #قلقيلية #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة