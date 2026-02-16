استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الشاب محمد كمال شريم (18 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة.

وأفاد شهود عيان، أن الشاب كان يتواجد في طريق ترابي يؤدي إلى جدار الفصل في الجهة الغربية الشمالية للمدينة قبل أن يتم استهدافه برصاصة أطلقها قناص ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في الظهر حيث اخترقت الرصاصة جسده.

وأفيد بأن الشاب أصيب في الصدر، ونقل إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية وهناك أعلن الطاقم الطبي استشهاده.