تحقيق عبري: شيفرة "إيموجي" كانت إشارة انطلاق عملية 7 أكتوبر

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلص في تحقيقاته إلى أن وحدات النخبة في حماس استخدمت سلسلة من الرموز التعبيرية (إيموجي) كإشارة سرية لبدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وبحسب التقرير، عُثر في الهواتف التي ضُبطت يوم الهجوم على تسلسل متكرر من الإيموجي، ما دفع الجيش إلى اعتبارها “شيفرة” لساعة الصفر، دون كشف طبيعة الرموز أو تفاصيل تقنية داعمة.

وأوضحت القناة، أن الهواتف التي تم ضبطها في 7 أكتوبر بحوزة عناصر النخبة، وكذلك لاحقًا في القطاع، رصد الجيش من خلالها رموزًا تعبيرية استُخدمت في المرتين السابقتين اللتين حاولت فيهما حماس تنفيذ هجوم واسع: في أبريل/نيسان 2023 وفي سبتمبر/أيلول 2022، مستنتجًا أن تسلسل الرموز التعبيرية نفسه كان الاسم الرمزي للعملية.

ونقلت القناة العبرية، عن تحقيقات الجيش، أنه عند تمرير تسلسل الرموز التعبيرية إلى مسلحي النخبة، كانوا يدركون أن عليهم التحرك والتزوّد بالمعدات، واستبدال شرائح الاتصال بأخرى إسرائيلية لاستخدامها داخل الأراضي الإسرائيلية بينما توجّه جزء آخر لتشغيل منظومات البنية التحتية تحت الأرض أو إلى نقاط تجمّع أخرى في القطاع استعدادًا للانطلاق نحو الهجوم.

وأشارت إلى، أن السلسلة تضمنت رموزاً مثل القلوب والنجوم بهدف تمويه الاستعدادات ومنع رصدها مسبقاً.

