الاتحاد الأوروبي يرفض العضوية الرسمية في "مجلس السلام" ويشارك بصفة مراقب

أعلنت بروكسل، الإثنين، أن مفوّضة أوروبية ستشارك في الاجتماع الاول هذا الأسبوع لـ"مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون أن ينضمّ الاتحاد الأوروبي رسميا للهيئة.

ومن المقرر أن تسافر دوبرافكا سويتسا المفوّضة المعنية بشؤون المتوسط إلى واشنطن لحضور الاجتماع المقرّر الخميس، بغية إبراز الموقف الأوروبي بشأن الوضع في غزة.

وقال غييوم ميرسييه الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن سويتسا "ستشارك في اجتماع مجلس السلام في إطار الجزء المخصّص لغزة"، مع التشديد على أن المفوضية الأوروبية ليست عضوا في المجلس.

وأنشئ “مجلس السلام” في بادئ الأمر لإنهاء الحرب في غزة، لكن ميثاقه يوكل إليه مهمّة أوسع بكثير تقضي بتسوية النزاعات المسلّحة في العالم.

ويسدّد الأعضاء الدائمون في "مجلس السلام" مليار دولار ليصبحوا أعضاء فيه، ما أثار مخاوف من أن تتحوّل الهيئة إلى نسخة "مدفوعة الرسوم" من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وخلال إحاطة إعلامية الإثنين، قالت المفوضية الأوروبية إن ما زال لديها "عدد من الأسئلة” بشأن المجلس، لا سيّما في ما يخصّ "نطاق التطبيق" و"الحوكمة" و"مدى المواءمة مع ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر / وكالات