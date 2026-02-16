البازار العسكري العربي

تقدر الجهات العلمية المتخصصة في الشأن العسكري ان مجموع الانفاق العسكري العربي عام 2025 بلغ 165 مليار دولار ، ولعل ذلك يدفع لطرح الملاحظات التالية:

1- يعادل الانفاق العسكري العربي بالتحديد ما يساوي خمسة اضعاف مجموع الانفاق العسكري الاسرائيلي لنفس العام والبالغ حوالي 33 مليار دولار.

2- ان الانفاق العسكري الاسرائيلي يساوي 42.3% من اجمالي الانفاق السعودي البالغ 78 مليار دولار، وهو ما يعني ان الانفاق السعودي العسكري يتفوق على الانفاق العسكري الفرنسي، ويتفوق على الانفاق العسكري البريطاني.

3- تصل قيمة الانفاق العسكري لدولة الامارات 28 مليار دولار رغم ان عدد قواتها لا يتجاوز 45 الف فرد ، بينما تنفق مصر على قواتها المسلحة التي تقارب 450 الف فرد ما مجموعه 5.4 مليار دولار، اي ان جيش مصر الذي يعادل عشرة اضعاف الجيش الاماراتي ينفق 19.3% فقط من اجمالي انفاق جيش الامارات .

4- بلغ الانفاق العسكري القطري لعام 2025 ما مجموعه 9.4 مليار دولار ، وهو ما يقارب الانفاق العسكري الايراني ،رغم ان عدد الجيش الايراني حوالي 600 الف فرد ،بينما جيش قطر يساوي 6% فقط من عدد الجيش الإيراني.

5- تتفاوت نسبة الاجانب في جيوش دول مجلس التعاون الخليجي ،وتصل نسبة الاجانب في جيوش قطر والامارات ما بين 80-85%، بينما يقل الرقم عن ذلك قليلا في البحرين ويهبط الى 30% في الجيش الكويتي ، بينما لا تتجاوز نسبتهم 2-3% في السعودية وسلطنة عمان، واغلب الاجانب في جيوش الخليج هم من آسيا (الهند وباكستان وبنغلاديش) بالاضافة لدول عربية.

6- يتفاوت الانفاق العسكري في الهلال الخصيب(الاردن وسوريا والعراق ولبنان) بين 6 مليار دولار للعراق و 2.6 مليار في الاردن و اقل من مليار (0.8) في لبنان ،بينما تتضارب الارقام لسوريا بشكل كبير بسبب التحولات العميقة في مؤسستها العسكرية، لكن معدل هذه الارقام يصل الى 3.9 مليار بزيادة 24% عن عام 2024،والملاحظ في هذه المجموعة هو ان الاردن تعرف تزايدا خطيا في انفاقها العسكري منذ معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1994، بينما يعرف العراق تذبذبا ،لكنه بلغ اعلى مستوى في عام 2015 ويصل حاليا الى 6.2 مليار دولار ، اما لبنان فانه عرف تزايدا في عامي 2018-2019 حيث بلغ 2.8 مليار، لكن الازمات الاقتصادية والحروب دفعته للتراجع الى اقل من مليار حاليا.

7- اما دول المغرب العربي وبخاصة الدولتان الأهم فان حجم الانفاق العسكري الجزائري وصل الى 25 مليار دولار بزيادة كبيرة منذ 2020، اما المغرب فان انفاقه العسكري يميل للتزايد ،ووصل الى اكثر من13.4 مليار خلال الفترة ذاتها.

8- تشير البيانات المتوفرة الى ان معدل الزيادة في الانفاق العسكري العربي خلال العامين الماضيين ارتفع بنسبة 15.6%، وهي الاعلى عالميا.

رغم ذلك كله ، فان:

أ‌- معدل " عدم الاستقرار " في المنطقة العربية بجناحيها الآسيوي والافريقي هو الاعلى بين اقاليم العالم التسعة

ب‌- ان التطبيع مع اسرائيل بدلا من أن يؤدي لتخفيض الانفاق العسكري فقد زاده

ت‌- ان الهزائم الجيوسياسية المتلاحقة مع اسرائيل وامريكا واتساع قاعدة الحروب الاهلية العربية لا تتناسب مع هذه الزيادة المضطردة في الانفاق العسكري (الاضطرابات في سوريا، العراق ،اليمن،السودان ،ليبيا، لبنان..الخ)

ث‌- ان خمسة دول عربية(السعودية والامارات العربية والجزائر والمغرب وقطر ) تنفق عسكريا حاليا ما مجموعه 154 مليار دولار ،أي ما يساوي 93.3% من مجموع انفاق ال 22 دولة عربية، لكن هذه الدول الخمسة تتسم بما يلي:

1- لا يوجد اي دولة من الدول الخمس من دول المواجهة لاسرائيل ،فهي دول لا جوار جغرافي بينها وبين اسرائيل ..فلمن كل هذا الانفاق؟

2- اذا استثنينا الجزائر،فان الدول الاربعة الاخرى تقيم علاقات رسمية او شبه رسمية مع اسرائيل ، فلمن كل هذا الانفاق؟

أخيرا اسأل: من هو العدو الذي يستحق كل هذا الانفاق العسكري ولا نعرفه؟ لا تقل اسرائيل ..هل يمكن ان تكون "نيبال"؟ ربما.

المصدر / فلسطين أون لاين