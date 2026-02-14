تظاهرة للدروز في السويداء السورية تطالب بـ "تقرير المصير"

أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن "قناة كان" العبرية، بتنظيم دروز محافظة السويداء لمظاهرة صباح السبت في منطقة جبل العرب جنوبي سوريا، حملت مطالبات سياسية غير مسبوقة تضمنت النداء بحق "تقرير المصير" للمحافظة عن الدولة السورية.

وفقاً للمصادر، شهدت المظاهرة رفع شعارات وأعلام إسرائيلية، بالإضافة إلى وضع صور لشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية من الطائفة الدرزية على المنصة الرئيسية.

كما ورُفعت صور للوزير الدرزي الإسرائيلي السابق أيوب قرا، ومنسق القيادة الشمالية المعيّن حديثاً غسان عليان، فيما لوّح بعض المشاركين بصور لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

دعم "إسرائيل"

وركزت الهتافات واللافتات على إعلان الدعم لـ"إسرائيل" والمطالبة بمنح المحافظة حق تقرير المصير بعيداً عن السلطة المركزية.

وفي وقت سابق، صرح زعيم الطائفة الدرزية في السويداء حكمت الهجري في مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بقوله "نحن نرى أنفسنا جزءا لا يتجزأ من منظومة وجود دولة إسرائيل، ونرى أنفسنا ذراعا أبرم تحالفا مع إسرائيل".

وسبق أن تدخلت قوات من جيش الاحتلال عسكريا في سوريا، بزعم حماية الدروز في السويداء، ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، فيما ترى أن التظاهرات والدعوات الدرزية في السويداء ليست إلا طعنة في خاصرة الدولة.

المصدر / فلسطين أون لاين