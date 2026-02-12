فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشوربجي: عجز ضخم في الغاز بغزة.. وملف الوقود يدار بسياسة التقطير

موجة إقالات غير مسبوقة تضرب مدربي أوروبا في 2026

الصحة: 591 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزَّة

البواسير المتقدمة.. علامات تستدعي التدخل الجراحي فوراً

شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

5 جرائم قتل خلال ساعات في الداخل المُحتل

بيت العنكبوت.. العلماء يكشفون السر الجزيئي لقوة ومرونة خيوط الحرير

وفد قيادي من "حماس" برئاسة "الحية" يصل القاهرة

تقرير أممي: 5 محاولات اغتيال استهدفت القيادة السورية في 2025

فرنسا تهاجم المقررة الأممية ألبانيزي وتطالب باستقالتها

وفد قيادي من "حماس" برئاسة "الحية" يصل القاهرة

12 فبراير 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، أول أمس، لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر مطلعة إن زيارة وفد حماس للقاهرة تأتي في سياق جهود الحركة مع الوسطاء لإغاثة شعبنا الفلسطيني، وتحقيق التعافي العاجل بالمجالات المختلفة في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد عامين من حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #خليل الحية #وفد حماس #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة