صور أقمار صناعية تكشف معسكراً سرياً لتدريب مقاتلي الدعم السريع بإثيوبيا

كشف تحقيق لوكالة "رويترز" استند إلى صور أقمار صناعية وشهادات مسؤولين عن وجود "معسكر سري" في منطقة بني شنقول‑قمز بإثيوبيا، لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع المشاركة في النزاع بالسودان.

وأظهرت الصور الأخيرة، بتاريخ 22 يناير الماضي، حركة دخول وخروج شاحنات، مع نصب أكثر من 640 خيمة وبناء مركز تحكم أرضي للطائرات المسيرة في مطار أصوصا القريب. ووفق مسؤولين ومذكرة أمنية داخلية، يقدر سعة المعسكر بـ10 آلاف مقاتل، ويشرف عليه الجنرال الإثيوبي جيتاتشو جودينا، رئيس إدارة الاستخبارات الدفاعية.



صور الأقمار الصناعية أظهرت حركة دخول وخروج الشاحنات داخل المعسكر في إثيوبيا بتاريخ 22 يناير 2026 (رويترز)



أعمال إنشاءات جديدة وبنية تحتية لدعم الطائرات المسيّرة في مطار أصوصا بإثيوبيا بتاريخ 28 يناير 2026 (رويترز)

ويأتي هذا الكشف وسط تصاعد الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو ثلاث سنوات، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير أكثر من 10 ملايين شخص.

المصدر / رويترز