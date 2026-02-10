فلسطين أون لاين

نصائح غذائية مهمة لصيام رمضان

10 فبراير 2026 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
لضمان صيام صحي ومتوازن، خاصة لمريض السكري، يُنصح بأن يكون النظام الغذائي خلال رمضان مشابهًا للنظام المعتاد طوال العام، مع بعض التعديلات لتلبية احتياجات الطاقة دون الإفراط في السعرات.

نصائح عامة:

قسّم وجباتك اليومية على وجبتي السحور والإفطار.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، النخالة، البطاطس بقشرها، الخضراوات، البقوليات، والفواكه لتدعم الهضم وتبطئ الشعور بالجوع.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية مثل البرغر والدجاج المقلي ورقائق البطاطس.

قلل السكريات مثل البقلاوة والكنافة والقطائف، واستبدلها بالفواكه الطازجة.

قلل الملح والمأكولات المملحة لتجنب الجفاف خلال النهار.

استخدم الزيت بحذر، وتجنب القلي العميق وإعادة تسخين الزيت.

اشرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور، بمعدل 8 أكواب على الأقل.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكر مثل القهوة، الشاي، المشروبات الغازية وعصائر الفواكه المحلاة.

اقتراحات للسحور:

تناول وجبات تحتوي على كربوهيدرات بطيئة الهضم مثل خبز الحبوب الكاملة، الأرز، العدس، الشوفان، القمح، الشعير.

أدرج البروتين واللبن مثل الزبادي أو الحليب لتعزيز الشبع والطاقة خلال النهار.

اقتراحات للإفطار:

ابدأ الإفطار بثلاث تمرات وكوب ماء لترطيب الجسم.

ركّز على وجبة خفيفة وصحية، تجنب المأكولات الغنية بالدهون والسكريات.

تجنب تناول أصناف كثيرة من الكربوهيدرات في نفس الوجبة لتفادي زيادة السعرات.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على طاقتك طوال اليوم، وتجنب العطش والشعور بالخمول، مع صيام صحي ومتوازن خلال الشهر الفضيل.

