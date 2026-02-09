"البيدر": قرارات حكومة الاحتلال تهديدٌ مباشر بتغييرٍ دائم لبنية الضفة الغربية

أكدت منظمة البيدر الحقوقية، أن إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي حزمة واسعة من القرارات التي تعيد هندسة المشهد القانوني والسياسي في الضفة الغربية بصورة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاق أوسلو، يعكس انتقالًا واضحًا من إدارة الاحتلال إلى تكريس "الضم الفعلي".

وقالت المنظمة، يوم الاثنين، إن هذه الخطوات مقدمة لمرحلة أكثر قسوة من مصادرة الأرض وتهجير السكان، مشيرة إلى أن هذه القرارات لا تكتفي بتقويض ما تبقى من الاتفاقات المرحلية، بل تكسر عمليًا الخطوط الفاصلة بين الاحتلال والضم، وتحولها إلى واقع واحد تدار فيه الأرض الفلسطينية بمنطق السيادة الإسرائيلية الكاملة.

وشددت على أن خطورة هذه القرارات لا تكمن فقط في بعدها القانوني أو الإداري، بل في كونها تمس جوهر الصراع نفسه، عبر استهداف مباشر للأرض والإنسان والهوية الوطنية، ولا سيما في التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية الضعيفة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من فرض الوقائع بالقوة والقانون معًا وتغيير للجغرافيا والديمغرافيا، بما يهدد بتغيير عميق ودائم في بنية الضفة الغربية، ويضع الفلسطينيين أمام تحديات وجودية تتجاوز مجرد الصراع على الصلاحيات إلى معركة على البقاء والحق في الأرض.

وأكملت "لا يمكن النظر إلى القرارات الإسرائيلية بوصفها خطوات ظرفية أو تصعيدًا عابرًا، بل هي إعلان صريح عن انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة تقوم على فرض السيادة بالقانون والقوة في آن واحد، وبما يهدف إلى إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية".

وأوضحت المنظمة أن القرارات تشكل تحولًا جذريًا في طبيعة إدارة الضفة، إذ إنها تُفكك عمليًا القواعد التي قامت عليها المرحلة الانتقالية منذ اتفاق أوسلو، وتعيد تعريف شكل السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وحذرت من أن هذه السياسات تنعكس بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، من خلال تصاعد عمليات الهدم، وتشديد القيود على السكن والبناء، وتهديد الملكية الخاصة، ما يخلق بيئة طاردة للسكان، خاصة في المدن المختلطة والمناطق ذات الأهمية الاستيطانية.

واعتبرت أن توسيع صلاحيات ما يسمى "الرقابة وإنفاذ القانون" لتشمل مناطق مصنفة (أ) و(ب)، بذريعة حماية الآثار أو البيئة، يمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا جديدًا للتدخل الأمني والإداري، ويقوض ما تبقى من أي هامش للسيادة الفلسطينية.

وأكدت المنظمة أن المطلوب اليوم بلورة استراتيجية وطنية شاملة تقوم على توحيد الموقف الداخلي، وتفعيل الأدوات القانونية الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، لمساءلة الاحتلال عن جرائمه.

وأشارت إلى أهمية إعادة الاعتبار للمقاومة الشعبية المنظمة، ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالهدم والضم، بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه السياسات.

المصدر / فلسطين أون لاين