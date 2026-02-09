التغذية السليمة… درعك الأول في مواجهة نزلات البرد

أكدت مجلة "الصيدليات" الألمانية أن النظام الغذائي المتوازن يلعب دوراً محورياً في تقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء، مما يساعد الجسم على التصدي لنزلات البرد والعدوى بكفاءة أكبر.

فيتامينات ومعادن لا غنى عنها

أوضحت المجلة أن عمل الجهاز المناعي يحتاج إلى إمداد مستمر بعناصر غذائية أساسية، أبرزها:

فيتامين A:

ضروري لصحة الأغشية المخاطية وتعزيز المناعة. يتوفر بكثرة في كبد الحيوانات، إضافة إلى الخضراوات الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والسبانخ واللفت.

فيتامين C:

أشهر الفيتامينات المرتبطة بمقاومة نزلات البرد. من أغنى مصادره الفلفل الحلو والكشمش الأسود والبقدونس، إضافة إلى الحمضيات والكيوي.

فيتامين D:

يرتبط عادة بصحة العظام، لكنه يلعب دوراً مهماً في نشاط الخلايا المناعية. إنتاجه يقل في الشتاء، لذا يمكن الحصول على كميات محدودة منه عبر الأسماك الدهنية وصفار البيض والكبد، أو من خلال المكملات عند الحاجة.

فيتامين E:

مضاد أكسدة قوي يدعم المناعة. يتوفر في الزيوت النباتية مثل دوار الشمس وبذور اللفت، وفي المكسرات بأنواعها.

الزنك:

عنصر أساسي لمناعة قوية، ونقصه يزيد احتمال الإصابة بالبرد. يوجد في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، كما توفره الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

أحماض أوميغا-3:

مفيدة للقلب والمناعة، وتوجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة.

أطعمة تعزز المناعة وتخفف الأعراض

أشارت المجلة إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات تساعد على مواجهة نزلات البرد، من أبرزها:

حساء الدجاج المنزلي:

غني بالخضراوات والفيتامينات، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب. يساعد على تدفئة الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

المشروبات الساخنة:

مثل شاي الأعشاب المخصص للبرد والإنفلونزا، إذ يسهم في ترطيب الأغشية المخاطية وتخفيف الاحتقان.

الأعشاب الطبية:

كالزعتر والمريمية لتخفيف السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

عسل النحل:

ملعقة واحدة منه تساعد على تهدئة السعال.

شاي الزنجبيل بالليمون:

شائع لتخفيف أعراض البرد، وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يعزز إنتاج الأجسام المضادة في اللعاب.

الراحة… جزء أساسي من العلاج

إلى جانب التغذية الجيدة، شددت المجلة على أهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة لدعم الجهاز المناعي وتسريع التعافي.

