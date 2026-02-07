عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

فاز لاعب منتخب فلسطين للتايكواندو عمر حنتولي بالميدالية الذهبية، مساء السبت، في بطولة كأس العرب للعبة بنسختها السادسة، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى التاسع من الشهر الجاري، محققًا أول ذهبية لفلسطين في البطولة.

وجاء تتويج حنتولي بعد فوزه في خمس مباريات متتالية، توّجها بانتصار في المباراة النهائية على لاعب المنتخب المصري أحمد هشام، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية والمستوى الفني العالي.

وفي الوزن نفسه، تمكن اللاعبان نور الدين أبو حطب وعبد الرحمن شبانة من تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى، قبل أن يتلقيا الخسارة في الدور الثاني، فيما خرج اللاعب ضياء زياد من الدور ربع النهائي أمام لاعب المنتخب المغربي، بينما لم يحالف الحظ اللاعب أحمد بهلول في مشاركته.

وشهد اليوم الأول من البطولة، التي يشارك فيها أكثر من ألف لاعب ولاعبة يمثلون 22 دولة، مشاركة الحكم الدولي الفلسطيني أحمد أبو حطب، الذي أدار عددًا من المباريات بكفاءة وتميّز.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات البطولة، يوم غد الأحد، بإقامة مباريات فئتي الناشئين والناشئات، بمشاركة اللاعبة بيسان أسليم.