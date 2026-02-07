فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

مصر تطلق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

07 فبراير 2026 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
...
اليوم الأول من البطولة شهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب يمثلون 22 دولة

فاز لاعب منتخب فلسطين للتايكواندو عمر حنتولي بالميدالية الذهبية، مساء السبت، في بطولة كأس العرب للعبة بنسختها السادسة، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى التاسع من الشهر الجاري، محققًا أول ذهبية لفلسطين في البطولة.

وجاء تتويج حنتولي بعد فوزه في خمس مباريات متتالية، توّجها بانتصار في المباراة النهائية على لاعب المنتخب المصري أحمد هشام، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية والمستوى الفني العالي.

وفي الوزن نفسه، تمكن اللاعبان نور الدين أبو حطب وعبد الرحمن شبانة من تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى، قبل أن يتلقيا الخسارة في الدور الثاني، فيما خرج اللاعب ضياء زياد من الدور ربع النهائي أمام لاعب المنتخب المغربي، بينما لم يحالف الحظ اللاعب أحمد بهلول في مشاركته.

وشهد اليوم الأول من البطولة، التي يشارك فيها أكثر من ألف لاعب ولاعبة يمثلون 22 دولة، مشاركة الحكم الدولي الفلسطيني أحمد أبو حطب، الذي أدار عددًا من المباريات بكفاءة وتميّز.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات البطولة، يوم غد الأحد، بإقامة مباريات فئتي الناشئين والناشئات، بمشاركة اللاعبة بيسان أسليم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العرب #تايكواندو #عمر حنتولي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة