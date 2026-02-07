حماس: العجز عن تمكين لجنة إدارة غزة يضعف الثقة بالحديث عن الاستقرار والسلام

فلسطين أون لاين

07 فبراير 2026 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عقدت اجتماعها الأول في القاهرة

حثّت حركة حماس الجهات الدولية والإقليمية على ممارسة ضغوط على الاحتلال للسماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة إلى القطاع وبدء عملها على الأرض.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي السبت، إن جميع الترتيبات المطلوبة لنقل الصلاحيات الإدارية والحكومية إلى اللجنة قد أُنجزت بالكامل.

حازم-قاسم-1588174623.jpg
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

وبيّن قاسم أن تسليم المهام سيتم بإشراف إطار مختص يضم فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني ووجهاء عشائر، إلى جانب جهات دولية، بهدف ضمان انتقال الصلاحيات بصورة كاملة وشفافة ومنظمة، بما يدعم إطلاق عمليات الإغاثة العاجلة للسكان.

وانتقدت الحركة ما وصفته بعجز المجتمع الدولي والوسطاء والولايات المتحدة عن ضمان دخول اللجنة إلى غزة، معتبرة أن ذلك يضعف الثقة في أي حديث يتعلق بترسيخ الهدوء أو تحقيق السلام أو تشكيل هيئات إدارة مستقبلية.

كما دعت هذه الأطراف إلى ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية، تبدأ بالسماح للجنة بالعمل داخل القطاع وتأمين نجاح مهامها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حماس #حازم قاسم #إدارة غزة #لجنة إدارة غزة

