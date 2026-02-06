الخليل.. الاحتلال يعتقل صحفيين ومتضامنين أجنبيين وناشط

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتقل جيش الاحتلال، يوم الجمعة، 5 أشخاص بينهم صحفيان ومتضامنان أجنبيان وناشط فلسطيني، بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خلال توثيقهم اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط بمقاومة الاستيطان أسامة مخامرة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن قوات الاحتلال صحفيين يعملان مع محطة أجنبية، ومتضامنين أجنبيين، إلى جانب منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أثناء قيامهم بتوثيق الاعتداءات".

واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين إلى إحدى المستوطنات المقامة في المنطقة، قبل أن تفرج لاحقا عن الجبور، دون أن يتضح مصير الصحفيين والمتضامنين الأجانب.

ويتعرض تجمع "رجوم اعلي" لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، تصاعدت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفرت عن إصابات في صفوف الأهالي، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إلحاق أضرار واسعة بالمساكن والممتلكات، وتدمير محاصيل زراعية، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، نفذ المستوطنون 349 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، طالت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

كما تسببت هذه الاعتداءات، بمساندة جيش الاحتلال، في اقتلاع وتخريب وتسميم 1245 شجرة زيتون في محافظات مختلفة، بينها 750 شجرة في الخليل، و245 في رام الله، و250 في نابلس.

وأشارت المعطيات إلى أن قوات الاحتلال دمرت نحو 151 ألف شتلة تبغ تعود لمزارعين في محافظة جنين.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل" اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة ما لايقل عن 1112 شهيدًا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.