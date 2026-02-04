الصحة بغزة: 556 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,824 شهيدًا و171,608 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن 21 شهيدًا و38 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة خروقات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم في قطاع غزة.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء في غزة 556 شهيدًا، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1500، بينما بلغ إجمالي الانتشال 717 شهيدًا، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

المصدر / فلسطين أون لاين