حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهاراً وأجواء باردة ليلاً

01 فبراير 2026 . الساعة 07:30 بتوقيت القدس
يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، مغبرا أحيانا.

ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئا نسبيا في معظم المناطق، ويسود طقس دافئ إلى معتدل نهارا، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في مختلف المناطق، ويكون أشد برودة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئي خلال ساعات النهار، مع أجواء دافئة نسبيا في النصف الأول منه.

وخلال المساء، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، خاصة في المناطق الشمالية. أما ليلا وفي ساعات الفجر الباكر، فيصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد في مختلف المناطق، ويكون أشد برودة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وزخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة، والبحر مائج.

