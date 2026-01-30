فلسطين أون لاين

"أين العالم مما يحدث؟"

بالفيديو والصور مرتديًا الكوفية الفلسطينية.. غوارديولا يهاجم الصمت الدولي تجاه فلسطين

30 يناير 2026 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

جدد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي دعمه العلني للقضية الفلسطينية مؤكدا أن التضامن الحقيقي لا يقتصر على التصريحات بل يتطلب تحركا فعليا ومسؤولية نحو ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الإسباني غوارديولا خلال مشاركته، الخميس، في فعالية خيرية أقيمت بمدينة برشلونة تحت عنوان Act x Palestine، واحتضنها قصر "سانت جوردي" في إقليم كتالونيا، بحضور شخصيات فنية ورياضية وثقافية، بهدف التوعية ودعم القضايا الإنسانية في فلسطين.

وظهر المدرب الإسباني مرتديا الكوفية الفلسطينية، حيث ألقى خطابا مؤثرا قال فيه: "عندما أشاهد طفلا خلال العامين الماضيين على شاشات التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، يسأل عن أمه التي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض وهو لا يعلم، أتساءل دائما: ماذا يدور في ذهنه؟".

وأضاف غوارديولا أن العالم ترك الفلسطينيين وحدهم، قائلا: "أشعر دائما أنهم يسألوننا: أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا… وحتى الآن لم نفعل شيئا".

وانتقد مدرب مانشستر سيتي أصحاب القرار، معتبرا أن ما يحدث نتيجة صمت دولي وعجز أخلاقي، مؤكدا أن القنابل لا تهدف فقط إلى التدمير، بل إلى إسكات الأصوات ودفع العالم إلى تجاهل المأساة.

وشدد غوارديولا في ختام كلمته على أن الاكتفاء برفع الصوت غير كاف، قائلا: "لا يكفي أن نتحدث فقط، علينا أن نتحرك، وألا ننظر إلى جهة أخرى. هذا موقف من أجل فلسطين، ومن أجل الإنسانية جمعاء".

وفي يونيو الماضي، أدان غوارديولا أيضا حالة الصمت تجاه العنف في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في السودان وفلسطين وغيرهما، قائلا إن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية".

