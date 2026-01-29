كشوفات تعبئة الغاز في قطاع غزة.. (طالع الأسماء ورابط الفحص)

فلسطين أون لاين

29 يناير 2026 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
...
تعبئة أنابيب الغاز في غزة (أرشيفية)

أكدت الهيئة العامة للبترول والغاز بغزة، مساء أمس الأربعاء، دخول 6 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.

وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات وفق جزء من كشف 27/01 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وجزء من كشف 22/01 لمحافظات الشمال وغزة، وبإجمالي 15330 مستفيدًا".

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة شمال غزة

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة غزة

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة الوسطى

كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة خان يونس


كشف أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز، محافظة رفح



 

يمكن للمواطنين الراغبين في فحص الغاز زيارة الرابط الرسمي المخصص للتسجيل، اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تعبئة الغاز #كشوفات الغاز #أنابيب الغاز #الهيئة العامة للبترول والغاز

