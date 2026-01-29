مستوطنون يضرمون النار في مساكن المواطنين بتجمع "خلة السدرة"

فلسطين أون لاين

29 يناير 2026 . الساعة 07:26 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية (أرشيفية)

 أضرم مستوطنون النار، مساء أمس الأربعاء، في عدد من مساكن المواطنين في تجمع "خلة السدرة" البدوي، قرب قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين هاجموا التجمع وأضرموا النيران في عدد من مساكن المواطنين، وذلك بعد أن أغلقوا في وقت سابق الطريق الوحيد المؤدي إلى التجمع.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي التجمع بعدة آليات عسكرية.

وتعرض التجمع، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات متكررة من المستوطنين، تخللها الاعتداء على عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب وإصابتهم بجروح، وتدمير عدد من المساكن والحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها، وإحراق مساكن ومركبات، في الوقت الذي أجبرت فيه قوات الاحتلال عددا من المتضامنين الأجانب على إخلاء التجمع.

المصدر / وكالات
#ضم الضفة #هجوم المستوطنين #خلة السدرة

