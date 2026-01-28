حمى شوكية تهدد الفلسطينيين في غزة وسط تفاقم أوضاع المرضى

حذّر مسؤولون صحيون في قطاع غزة اليوم الأربعاء من انتشار حالات حمى شوكية بكتيرية من النوع العنيف، وسط ظروف إنسانية وصحية حرجة، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

أعلن أحمد الفرا، المدير العام لمستشفى الأطفال بمجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن اكتشاف 6 حالات حمى شوكية منذ بداية الشهر الجاري، معظمها لأطفال تنحدر أسرهم من أوضاع غذائية سيئة. وأوضح الفرا أن سوء التغذية وضعف المناعة وظروف النزوح القسري تعتبر عوامل رئيسية وراء انتشار المرض.

أعراض الحمى الشوكية

الحمى الشوكية أو التهاب السحايا هي حالة طبية طارئة تصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن تكون بكتيرية، فيروسية، فطرية، طفيلية أو لأسباب غير معدية.

وتشمل أعراضها: حمى شديدة، وصداع حاد، وتصلب الرقبة، وحساسية للضوء، وقيء، ويعد العلاج الفوري واللقاحات الوقائية من أهم السبل لتجنب المضاعفات الخطيرة للمرض.



طفلة مصابة من غزة (وكالات)

أزمات المرضى في غزة

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن أكثر من 20 ألف مريض ينتظرون السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج بالخارج، بينهم 440 حالة تُعتبر إنقاذ حياة، و 4500 طفل لديهم تحويلات للعلاج، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح أمام مغادرة المرضى والجرحى، ما فاقم الوضع الصحي بشكل خطير.

