بن غفير يصف مبعوثا ترامب بالسذاجة وسموتريتش يدعو إلى حكم عسكري على غزة

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأنهما "ساذجان"، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى فرض حكم عسكري شامل على قطاع غزة.

جاءت تصريحات الوزيران خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الأحد، وسط جدل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وإعادة فتح معبر رفح.

قال بن غفير: "لم ندمر حركة حماس بالكامل بعد، ويجب تفكيكها ونزع سلاحها"، محذّرًا من أن فتح المعبر سيكون "خطأ كبيرًا ورسالة سيئة"، في إشارة لتمسك (إسرائيل) بالضغط على القطاع.



صورة تعبيرية

بدوره، صرح سموتريتش: "إذا لم نسيطر على غزة بحكم عسكري، فهذا يعني قيام دولة فلسطينية"، فيما أكدت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ضرورة التأكد من أن الحكومة في غزة ليست تحت سيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية.

الاجتماع يأتي في سياق استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والعسكرية، بعد حرب إسرائيلية على غزة بدأت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل قدرت الأمم المتحدة كلفته بـ70 مليار دولار.

يُذكر أن (إسرائيل)، منذ تأسيسها عام 1948، تحتل الأراضي الفلسطينية وتقاوم أي جهود للانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما يجعل سياساتها تجاه غزة محل جدل دولي واسع.

المصدر / وكالات