شهيد في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب والشرق اللبناني

استشهد لبناني، يوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، في إطار سلسلة غارات وهجمات نفّذها جيش الاحتلال في الجنوب والبقاع شرقي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: إن الغارة التي أسفرت عن استشهاد المواطن لم تستهدف أطراف بلدتي كفردونين وبئر السلاسل كما أُشير سابقًا، بل استهدفت هنغارًا داخل بلدة خربة سلم.

وفي سياق متصل، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جوية على جرود بلدة النبي شيت في منطقة البقاع شرقي لبنان، وتحديدًا في محلة الشعرة ضمن السلسلة الشرقية، بحسب ما أفادت الوكالة.

كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة الضهيرة بقضاء صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية مماثلة في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق جبلية وجرود في شرق لبنان، إلى جانب استهدافات متفرقة في الجنوب، في ظل تصعيد ميداني متواصل تشهده المناطق الحدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين