حماس تنعى المفكر عطا الله أبو السبح

نعت حركة حماس، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد الوطني والمفكّر الإسلامي الدكتور عطا الله أبو السبح (أبو علاء)، عضو المكتب السياسي للحركة، والوزير الأسبق، وعضو المجلس التشريعي، والمفكّر والأديب والشاعر.

وتوفي أبو السبح اليوم عن عمر ناهز 78 عاماً، قضاها في خدمة قضيته الوطنية ودعم حقوق شعبه العظيم، في ميادين السياسة والفكر والأدب والتربية والتعليم.

وقالت حماس في بيان لها: كانت مسيرة القيادي الدكتور عطا الله أبو السبح، رحمه الله، حافلة بالعطاء والتضحية والتفاني في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع نحو الحرية والاستقلال.

وأشارت إلى أنه كانت له بصمات واضحة في دعم حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، والحضور الفاعل والمؤثر في الأوساط المجتمعية والساحة الوطنية، بروح وقلم وفكر السياسي والأديب والأكاديمي المقاوم، ومضى صابراً محتسباً مرابطاً على أرض غزَّة العزَّة، ملتحماً مع شعبه العظيم، حتى وافته المنية.

وختمت بالدعاء: رحم الله تعالى القائد المفكّر الدكتور أبو السبح، وتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأسكنه فسيح جنّاته، وخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وإخوانه ومحبّيه، وآل السبح الكرام، وإلى عموم أبناء شعبنا الفلسطيني، سائلين الله تعالى أن يلهمنا جميعاً حسن الصبر وجميل الاحتساب، وأن يعوّضنا فيه خيراً، وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون

