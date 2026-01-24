مقتل شاب في الناصرة بجريمة إطلاق نار

قُتل الشاب جمال مزاوي (37 عامًا) مساء يوم السبت، جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة.

وأقرّ المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وفاة المصاب متأثرًا بجراحه الحرجة، بعد إصابته برصاصة في رأسه جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت عصر اليوم في المنطقة الواقعة بين مدينة الناصرة ويافة الناصرة.

وبحسب المعطيات، فإن الضحية قد أُصيب بجراح وُصفت بالحرجة للغاية، حيث قدّمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء اضطروا لاحقًا إلى إعلان وفاته.

ولا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة، فيما لم تُعرف بعد خلفية إطلاق النار أو هوية المنفذين.

وزعمت شرطة الاحتلال أن قواتها هرعت إلى موقع الجريمة، وشرعت بأعمال تمشيط واسعة بحثًا عن مشتبهين، إلى جانب فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الجريمة، مشيرة إلى خلفية الحادثة جنائية، ولا تزال التفاصيل قيد الفحص والتحقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين