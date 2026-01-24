سخنين تواصل الإضراب المفتوح وسط حراك شعبي لبحث التصعيد

تدخل مدينة سخنين، صباح اليوم السبت، يومها الخامس من الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأهالي احتجاجًا على تصاعد مظاهر العنف والجريمة، في خطوة تشهد مشاركة لافتة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الطلاب والناشطون الاجتماعيون.

وفي إطار الفعاليات الاحتجاجية، شهدت المدينة صباح السبت وقفة احتجاجية بدعوة من مدرسة الحلان، شارك فيها طلاب المدرسة وأولياء أمورهم إلى جانب ناشطين، تعبيرًا عن رفضهم لحالة انعدام الأمان ومطالبتهم ببيئة آمنة تحفظ حياة السكان.



من الوقفة الاحتجاجية في سخنين

وعلى صعيد متصل، تستضيف بلدية سخنين اجتماعًا للجنة المتابعة، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية، ورؤساء سلطات محلية، وشخصيات قيادية، لبحث سبل مواصلة الحراك الشعبي والخطوات النضالية المقبلة في مواجهة العنف والجريمة، في ظل اتهامات للسياسات الإسرائيلية بالمساهمة في تفاقم هذه الظاهرة.

ولا تزال الحركة التجارية في المدينة مشلولة مع استمرار إغلاق المحال التزامًا بالإضراب، في مشهد يعكس حالة إجماع شعبي واتساع رقعة الاحتجاج، وسط تأكيدات على الاستمرار في الضغط الجماهيري إلى حين اتخاذ إجراءات حقيقية تكفل حماية المجتمع ووضع حد لدوامة العنف.

المصدر / فلسطين أون لاين