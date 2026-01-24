تطمينات من "لجنة إدارة غزة" لعودة عمل محطة توليد الكهرباء

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، عن وجود مؤشرات وطمأنات بشأن إمكانية استئناف عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع، بعد توقفها لأكثر من عامين نتيجة الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض.

وأوضح شعث، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، السبت، أن هناك جاهزية وجهوداً تُبذل لإعادة تشغيل المحطة، إلى جانب تحركات متوازية مع جهات دولية لدعم مشاريع الطاقة الشمسية، والتنسيق مع مزودي الكهرباء بهدف إعادة التيار الكهربائي في أقرب فرصة ممكنة.

ولم يكشف شعث عن تفاصيل تتعلق بآلية عودة التيار أو المدة الزمنية المتوقعة لبدء التشغيل، مكتفياً بالإشارة إلى استمرار الاتصالات والمساعي الفنية ذات الصلة.

وقبل اندلاع الحرب، كانت القدرة الكهربائية المتاحة في قطاع غزة تبلغ نحو 212 ميغاوات، في حين تُقدّر الحاجة الفعلية بحوالي 500 ميغاوات لتأمين الكهرباء على مدار الساعة. وكان جزء كبير من هذه الكمية، بواقع نحو 120 ميغاوات، يُورَّد من دولة الاحتلال عبر عشرة خطوط تغذية رئيسية.

وأدى الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وانعكس بشكل كارثي على مختلف القطاعات، خصوصاً الخدمات الأساسية والمرافق الصحية والمستشفيات.

وخلال العامين الماضيين، تعرضت البنية التحتية لشبكات الكهرباء في القطاع لدمار واسع جراء الاستهداف المباشر، حيث أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتدمير أكثر من 5080 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، إضافة إلى 2285 محول توزيع هوائياً وأرضياً، فيما قُدرت الخسائر الإجمالية لقطاع الكهرباء بنحو 1.4 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين