فيدان: "إسرائيل" لا تزال تبحث عن فرصة لشنِّ هجوم على إيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هناك مؤشرات على أن "إسرائيل" لا تزال تبحث عن فرصة لشن هجوم على إيران.

وأضاف ‌خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، أمس الجمعة، "يحدوني الأمل في ‌أن يجدوا مسارا مختلفا، ‌لكن الحقيقة هي أن "إسرائيل" -على وجه الخصوص- تبحث عن ‌فرصة لضرب إيران".

كما حذر الوزير التركي من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد زعزعة استقرار المنطقة.

وأشار فيدان إلى أن طهران تعتقد بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، لكن واشنطن تضيف ملفات أخرى إلى جانب الملف النووي.

وشدد على أن دول المنطقة لا ترغب في اندلاع حرب جديدة تفتح أبوابا واسعة من حالة عدم اليقين.

وفيما يتعلق بالتدخل الخارجي في إيران، قال فيدان: "لا نريد فتح جرح كبير جديد بينما لم نكد نضمد جراح سوريا والعراق. لكن علينا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا لحل هذه المشكلات".

وأردف : "بصفتنا دول صديقة، قلتُ لإيران كل ما ينبغي قوله. شاركناهم رؤيتنا لما هو الصواب وما الذي ينبغي فعله. آمل أن يجدوا طريقا للحل، لكن للأسف لا بد أن أقول أيضا إن هناك مؤشرات على أن "إسرائيل" لا تزال تسعى لشن هجوم على إيران".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة احتجاجات في أنحاء إيران، والتي حذر الرئيس الأمريكي من أنها ربما تستدعي ردا من واشنطن.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني القول إن أي هجوم يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي سيفضي إلى إصدار فتوى بالجهاد.



المصدر / فلسطين أون لاين