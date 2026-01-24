شهيد وإصابات في جباليا وخانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًا على مناطق انتشار قواته في قطاع غزة، في استمرار للخرق اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون، صباح يوم السبت، في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومن جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، إن القطاع يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال والصمت الدولي.

وأضاف "نعاني من نقص شديد في الدواء وشح الغذاء وهو ما انعكس سلبا على صحة الأطفال بالقطاع"، مؤكدًا أن فتح معبر رفح هو الأمل المنشود لإنقاذ سكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين