وفاة رضيع جراء البرد الشديد في خانيونس

توفي طفل رضيع، يوم الجمعة، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بوفاة الطفل يوسف عمر أبو حمالة (6 شهور)، الذي توفي متأثرًا بالبرد القارس وتسرّب مياه المجاري في محيط خيمته بمنطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث أدى تدمير البنية التحتية واستمرار القيود على إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى تعريض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية جسيمة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن الأزمة الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسًا بسبب تنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها، فيما تفاقمت تداعياتها مع المنخفضات الجوية.

وتسببت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بتطاير عشرات الآلاف من خيام النازحين وغرقها وتلفها، وسقوط عشرات المباني المتضررة من قصف إسرائيلي سابق على رؤوس سكانها.

المصدر / فلسطين أون لاين