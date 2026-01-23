فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوتشا: إعادة فتح معبر رفح سيوسع نطاق جهود الإغاثة الإنسانية

إعلام الأسرى: 2000 أسير من غزة يتعرضون للتعذيب بسجون الاحتلال

تصاعد الأسر المعالة من نساء في غزة يدفع نحو التمكين الاقتصادي كضرورة بقاء

حين تُغتال الكلمة.. غزة تودّع صحفييها

60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

وفاة رضيع جراء البرد الشديد في خانيونس

"أوتشا": المنخفض الجوي بغزة تسبَّب بضرر ملاجئ تؤوي 4 آلاف أسرة

مستوطنون يقحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

واشنطن تمهّد لترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى دولة عربية

بالصور وفاة رضيع جراء البرد الشديد في خانيونس

23 يناير 2026 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
...
الطفل يوسف عمر أبو حمالة (6 شهور)، الذي توفي متأثرًا بالبرد القارس وتسرّب مياه المجاري في محيط خيمته بمنطقة مواصي خانيونس

توفي طفل رضيع، يوم الجمعة، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بوفاة الطفل يوسف عمر أبو حمالة (6 شهور)، الذي توفي متأثرًا بالبرد القارس وتسرّب مياه المجاري في محيط خيمته بمنطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث أدى تدمير البنية التحتية واستمرار القيود على إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى تعريض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية جسيمة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن الأزمة الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسًا بسبب تنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها، فيما تفاقمت تداعياتها مع المنخفضات الجوية.

وتسببت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بتطاير عشرات الآلاف من خيام النازحين وغرقها وتلفها، وسقوط عشرات المباني المتضررة من قصف إسرائيلي سابق على رؤوس سكانها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنخفض الجوي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة