"حماس": قدَّمنا كلَّ المعطيات بشأن جثة الأسير الأخير في غزَّة

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الحركة قدَّمت كل ما لديها من معطيات حول جثة الأسير الإسرائيلي الأخير، وتعاملت بإيجابية مع كل الجهود المبذولة للبحث عنه.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الأربعاء، أنَّ الاحتلال عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثة في مناطق خلف "الخط الأصفر".

وشدد على أن "حماس" تضع الوسطاء بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثة الأسير الأخير.

وأضاف أنَّ "الحركة مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثة الأسير الأخير"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمّد استغلال عدم العثور على الجثة للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى.

وأجريت عمليات بحث عن جثة الأسير الإسرائيلي شرقي حي الزيتون، بمدينة غزة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتهت العملية دون العثور على الجثة.

والتزمت "حماس" بالجدول الزمني المتفق عليه، حيث سلّمت خلال الساعات الـ72 الأولى من سريان الاتفاق عشرين أسيرًا من جنود الاحتلال أحياء، وفقًا لنص الاتفاق.

كما واصلت، رغم الظروف الميدانية شديدة القسوة، البحث عن جثامين الأسرى في بيئة مدمّرة بالكامل، في ظل سيطرة الاحتلال النارية على أكثر من 63% من مساحة القطاع، وانتشار المتفجرات غير المنفجرة، وفقدان عدد من المكلّفين بحراسة الأسرى.

وقد سلّمت المقاومة الفلسطينية 27 جثة للجانب الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تتبقَّ إلا جثة واحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين